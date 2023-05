Roland-Garros : Elise Mertens s’impose face à Viktoria Hruncakova et file au 2e tour

Elise Mertens, N.1 belge, s’est qualifiée pour le deuxième tour de Roland-Garros face à la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 136), repêchée des qualifications, dimanche.

La Louvaniste est parfaitement rentrée dans son match, breakant directement son adversaire pour prendre l’avantage. Elle l’a encore breakée deux fois de suite pour mener 5 jeux à 0. Un score qui ne reflète pas réellement la physionomie de la rencontre. Mertens est en difficulté sur son service, certainement gênée par sa blessure à l’épaule, et aurait d'ailleurs pu se faire breaker à plusieurs reprises si la Slovaque avait fait preuve de plus de lucidité et de précision.

Les jeux sont disputés, à l’image du 6e, qui a finalement tourné en faveur de Hruncakova. La… septième balle de break est la bonne pour la Slovaque, qui se fait breaker dans la foulée. Mertens empoche le premier set 6-1 en 44 minutes de jeu.

Auteure de 19 fautes directes dans le premier set, Viktoria Hruncakova se reprend et breake d’entrée Mertens dans le 2e set. La Slovaque le confirme facilement sur un jeu blanc, mais Mertens réagit pour revenir à 2 jeux partout. Toujours en difficulté sur son service, la Belge cède encore deux jeux mais parvient, elle aussi, à breaker son adversaire pour finalement s’imposer 6-1, 6-4 en 1 heure et 32 minutes de jeu.

Au deuxième tour, Mertens affrontera la gagnante du duel entre l’Américaine Caty McNally (WTA 57) et la Roumaine Ana Bogdan (WTA 63). Rien d’insurmontable pour la Belge qui devra néanmoins faire attention à son épaule, peut-être encore douloureuse.