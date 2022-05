Roland-Garros : Elise Mertens ne veut rien savoir, et puis veut tout savoir

Elise Mertens s’apprête à participer aux huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière. Elle va rencontrer l’Américaine Coco Gauff, 18 ans seulement.

En cas de victoire, en quart de finale donc, elle serait opposée soit à la Suissesse Jil Teichmann, soit à l’Américaine Sloane Stephens. Mais cela, la Belge ne le sait pas. Pas question pour elle de suivre le tirage, puis d’essayer de savoir à quoi pourrait ressembler son parcours. Elle ignore même si elle est dans le haut ou le bas du tableau (elle est dans le bas). Ou si la grande favorite du tournoi, Iga Swiatek, est sur sa route (non, elle ne pourrait la rencontrer qu’en finale).

C’est sa façon de progresser dans ses tournois. Son entourage sait qu’il doit se taire, et les journalistes savent qu’ils ne doivent pas poser de questions sur son tableau.

Mais quand elle a gagné un match, la joueuse belge veut connaître assez vite le nom de sa prochaine adversaire. Et là, sa préparation devient très sérieuse, quasiment "scientifique". Elle ne montera pas sur le court sans avoir tout vu, tout lu, sur sa future rivale.

Et Elise Mertens bosse, la veille de ses matches. "J’ai déjà joué contre Coco Gauff, et j’avais perdu en trois sets. Mais c’était tout à fait différent, parce que c’était sur gazon. Ici, Alison Van Uytvanck a joué contre elle au premier tour, donc je vais peut-être lui en parler. En tout cas, je veux toujours que la façon dont mes adversaires jouent soit claire pour moi. Cela m’aide beaucoup, pour savoir ce que je dois faire. Après avoir rencontré une adversaire, j’écris dans un cahier ce que je dois retenir d’elle. J’ai déjà deux cahiers, remplis de notes sur les joueuses du circuit. Et puis, je visionne les matches qu’elles ont joués récemment. Je vais regarder la façon dont Coco Gauff s’est comportée dans ce tournoi-ci".

Bien sûr, seule la vérité du terrain comptera ensuite. Et un match ne se gagne pas uniquement grâce aux statistiques. Mais une préparation bien complète, sur le terrain et en dehors, aide Elise Mertens à entamer ses rencontres en étant la plus sereine possible.