Roland-Garros, Elise Mertens incrédule après sa superbe victoire : "J’ai très bien joué je crois !"

Elise Mertens a réalisé l’un des tout gros résultats du jour à Roland-Garros, elle a éliminé la troisième joueuse mondiale Jessica Pegula. Une victoire 6-1, 6-3 en 1h22 de jeu acquise sur le Court Philippe Chatrier, le central du tournoi parisien. Un moment de grande joie pour la joueuse belge.

Elise Mertens a confié ses impressions à Fabrice Santoro à l’issue du match : "Je suis très heureuse d’avoir gagné en deux sets. J’ai très bien joué je crois. En plus on a pu jouer ici, sur un beau court. Merci à tous d’être venus ici, c’était très chouette de jouer là." Ce qui pousse le public belge a entonné le fameux "Waar is da feestje ?".

Un premier set à sens unique, un deuxième set plus accroché : "Dans le premier set, j’ai été agressive, tout entrait dans le court. C’était super. Dans le deuxième set, à 4-3 il y a eu un jeu très important, donc j’étais très heureuse de gagner ce jeu parce qu’on ne sait jamais. Je suis très heureuse d’avoir gagné ce match."

Santoro rappelle à Elise que sur ce même court, Kim Clijsters, présente pour le match d’Elise, et Justine Henin ont brillé au même endroit. "Oui à cet endroit, ce qu’elles ont fait est incroyable. Et Rafael Nadal il a gagné beaucoup de fois. Merci à tous les Belges, mais aussi aux Français. Jouer ici, c’est comme jouer à la maison."

Après avoir gagné son match de simple en cette fin de matinée, Elise disputera son double cette après-midi.