Roland-Garros – Elise Mertens éliminée en huitièmes de finale du double

Elise Mertens (WTA 6) et l’Australienne Storm Hunter (WTA 5) ont été éliminées en huitièmes de finale du double dames du tournoi de tennis de Roland-Garros, lundi après-midi sur la terre battue de la Porte d’Auteuil à Paris.

Le duo belgo-australien qui formait la 3e tête de série dans ce 2e tournoi du Grand Chelem a été battu par la paire russe, classée 15e tête de série, composée de Veronika Kudermetova (WTA 9) et Liudmila Samsonova (WTA 54) en deux manches : 6-3 et 6-4, après 1h28 de jeu.

La perte d’emblée du service de la gauchère australienne a obligé Mertens/Hunter à courir derrière le score dans le premier set où elles n’ont jamais réussi à se créer la moindre balle de break. Au contraire des Russes qui ont réalisé un second break sur la mise en jeu de Hunter pour conclure (6-3). La Belge et l’Australienne prirent enfin le service adverse dans le 5e jeu du second set (2-3) mais ne purent le confirmer (3-3). À 5-4, Kudermetova, la plus déterminée sur le terrain a fait pencher la balance et arraché la qualification sur la mise en jeu de Mertens.

Le meilleur résultat de la N.1 belge en double à Roland-Garros, éliminée en huitièmes de finale du simple dimanche par la Russe Pavlyuchenkova (WTA 333) 3-6, 7-6 (7/3) et 6-3, restera donc une demi-finale en 2019 (avec la Bélarusse Aryna Sabalenka). Elle avait été éliminée en huitièmes de finale l’an dernier. Elise Mertens compte trois titres en double en Grand Chelem : l’US Open 2019 et l’Open d’Australie 2021 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka et Wimbledon 2021 avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei.