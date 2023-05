Roland-Garros : Elise Mertens assure sa place au troisième tour face à une des têtes d’affiche

Favorite face à la Colombienne Camila Osorio (WTA 86), Elise Mertens (WTA 28) a assumé son statut en se qualifiant pour le troisième tour de Roland-Garros en deux manches (6-3, 7-6). Au troisième tour, elle devra affronter l’Américaine Jessica Pegula, troisième joueuse mondiale.

Par rapport à son premier match, Elise Mertens semble avoir retrouvé une certaine agressivité. Défaillant auparavant, son coup droit retrouvé fait mal à la Colombienne, qui se fait breaker d’entrée. Loin d’être impressionnée, Osorio profite des nombreuses fautes commises par Mertens pour revenir dans le match. Comme il y a trois jours, la N.1 belge est en difficulté sur son service, réalisant deux doubles fautes, et offre le contre-break à son adversaire.

Dans la foulée, Mertens réalise un jeu blanc pour de nouveau breaker la Colombienne. D’humeur généreuse, les deux joueuses se font des cadeaux en ce début de match. Malgré un cruel manque de confiance dans ses attaques en coup droit, la Belge remporte dans la douleur son premier jeu de service pour mener 3-1. Forte de cette petite victoire, Mertens continue de mettre la pression sur Osorio et la breake (4-1).

Mais les problèmes de Mertens sont toujours les mêmes. À la peine sur son service et en coup droit, la 28e mondiale se fait breaker à son tour. Osorio sent son adversaire faiblir et en profite pour revenir à 4-3. Le jeu suivant est plus maîtrisé dans le chef de Mertens, qui enchaîne les gros coups droits pour remporter un 2e jeu de service. 5-3 puis 6-3 en faveur de la Belge, qui profite des nombreuses erreurs de son adversaire pour empocher le premier set.

À l’entame de la seconde manche, les serveuses éprouvent, à nouveau, des difficultés. Les trois premiers jeux finissent en break, faisant passer le total de jeux remportés par les retourneuses à neuf sur douze. Osorio remporte ensuite son jeu de service pour la deuxième fois du match pour mener 1-3.

La Colombienne s’offre même une balle de double break mais Mertens tient bon et égalise (3-3). Breakée à nouveau, la Louvaniste ne tremble pas dans la foulée pour reprendre le service de son adversaire, sauvant au passage une balle de 5-3 en faveur de la Colombienne. Bien plus expérimentée, Mertens prend ensuite son service au meilleur moment mais ne parvient pas à conclure sur le service de son adversaire (5-5). La situation se répète ensuite, emmenant donc les deux joueuses dans un jeu décisif.

Dans le tie-break, Mertens est la première à créer un écart, menant 2-0 puis 3-1 mais manque de tranchant et voir son adversaire revenir (3-3). Finalement, elle fait parler son expérience pour s’imposer 7-3 dans le tie-break.

Comme à chaque édition depuis 2017, Mertens sera donc au rendez-vous du troisième tour de Roland-Garros. Pour rejoindre les huitièmes de finale, comme l’an dernier, la numéro 1 belge devra tout de même augmenter son niveau de jeu alors qu’elle devra affronter l’Américaine Jessica Pegula, troisième joueuse mondiale.