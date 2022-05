Roland-Garros : Du couscous sous le Central, de la boxe sur le Court Suzanne Lenglen

Avez-vous été étonné par la richesse de l’histoire de ce lieu ?

Oui. Roland Garros était un aviateur, qui a donné son nom à ce stade. Ce tournoi est le seul Grand Chelem qui porte le nom d’une personnalité. On pourrait réduire ce stade à du tennis, quinze jours par an. Mais en réalité, il s’est passé beaucoup de choses, pendant le tournoi et en dehors. Et il y a beaucoup d’anecdotes.

Justement, il s’est passé beaucoup de choses, et pas que du positif. Notamment pendant la guerre…

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le stade de Roland-Garros a été un camp d’internement. 600 personnes ont été emprisonnées ici. Les stigmates de cette présence ont été visibles pendant quelques années, avant la première phase de modernisation du Court Central. Il a été assez émouvant de me replonger dans cette partie plus sombre de l’histoire de France et d’Europe.

Vous allez nous raconter quelques anecdotes moins "noires". La première concerne le dernier vainqueur français de Roland-Garros (chez les messieurs, donc). Il faut rappeler qu'il y a de l'activité dans ce stade en permanence, et pas seulement quinze jours par an. Et Yannick Noah a vécu dans cet endroit, justement…

C’était à la fin des années 70. L’ancien président de la Fédération Française de Tennis, Philippe Chatrier, avait eu l’idée d’accueillir des pensionnaires dans le stade. Yannick Noah et Gilles Moretton, qui est l’actuel président de la Fédération, ont été les premiers jeunes joueurs à habiter dans ce stade. Quand ils n’étaient pas en tournois ou à l’entraînement à l’extérieur, ils vivaient ici. Ils s’étaient constitué une deuxième famille (les Segueni), qui était en charge de l’entretien des courts. Et cette famille les invitait à manger le couscous sous le Central. Noah et Moretton gardent un souvenir assez doux de cette période.