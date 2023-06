Roland-Garros : Djokovic se qualifie pour la finale aux dépens d’Alcaraz, lâché par son corps

La rencontre commence bien, il n’y a pas de période de rodage pour les deux joueurs, ça joue déjà fort. Novak Djokovic ne se permet pas de période de rodage dans cette demi-finale. À 2-1 pour le Serbe, il obtient la première balle de break de la rencontre. 30-40. Il l’a converti au terme d’un magnifique échange et régale le court ! Djokovic qui confirme son break pour mener 4-1. Le Serbe est déjà très bien dans sa rencontre, il est agressif, il varie beaucoup et pose des problèmes à l’Espagnol. 4-2, Alcaraz garde le cap malgré tout. Le septième jeu est très long et on sent que c’est dans celui-ci que cette manche peut basculer. Djoko fait finalement 5-2, le jeune Espagnol a eu plusieurs opportunités de contrebreaker mais Djoko est resté solide. "Nole" se procure une première balle de set sur le service d’Alcaraz mais ce dernier la sauve brillamment. Il finit par remporter son jeu 5-3. Sur le service de Djoko, Alcaraz obtient de nouveau une balle de contrebreak. Parfaitement sauvée par un gros service. Le numéro trois mondial valide ensuite le set, 6-3 en près d’une heure de jeu déjà. Un score assez logique, c’est bien Djokovic qui est un cran au-dessus dans ce début de rencontre.

Dans le deuxième set, l’Espagnol augmente encore petit à petit son niveau. Jusqu’à 4-3, chacun gagne sa mise en jeu à tour de rôle. Mais "Carlito" obtient une balle de break à 40-30. Djokovic sauve la première mais Alcaraz s’en procure une nouvelle qu’il convertit. 5-3 pour Carlos qui va servir pour le set. Mais Novak fait parler sa grande expérience pour réaliser le contre-break immédiatement, 5-4. C’est le moment que choisit Carlito pour devenir injouable ! Il mène 0-40. Novak revient à 40 partout et puis à 5-5. Sur le service d’Alcaraz, Novak se procure une balle de break mais la gaspille un peu. L’Espagnol remporte le jeu, 6-5. Sur le service du numéro trois mondial, Carlos Alcaraz se remet en mode rouleau compresseur. Il se procure de nouveau trois balles de break et donc de set. La première est la bonne. Une manche partout dans ce match qui dure déjà depuis 2h10. Carlos Alcaraz a élevé son niveau, plus efficace, plus agressif, nettement plus en réussite sur ses amorties.

Troisième manche. Et puis patatras, à 1-1, Alcaraz s’arrête de jouer subitement, visiblement gêné par des crampes.

Pas autorisé à bénéficier d’un temps mort médical avant le prochain changement de côté, Carlos a été contraint de laisser le jeu à Novak Djokovic qui a donc l’opportunité de confirmer ce break qu’il vient d’obtenir de façon un peu particulière.

Djokovic fait 3-1, Alcaraz se bat tout en étant sur une demi-jambe… La situation est un peu bizarre. L’Espagnol écourte tous les échanges et se débrouille mieux au retour qu’au service où il ne parvient pas à faire grand-chose. Les jeux défilent et Novak Djokovic remporte le set, 6-1.

La quatrième et dernière manche ressemble à la troisième, à l’exception de quelques fulgurances de l’Espagnol, il n’y en avait plus que pour le Serbe, 6-1. Mais Alcaraz a refusé d’abandonner et est allé au bout de lui-même, par respect pour le public et l’événement. Il quitte le tournoi en demi-finale et devra tirer des leçons de cet épisode où son corps a décidé de le lâcher, malgré un excellent niveau affiché.