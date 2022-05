Roland Garros – Direct vidéo : Goffin – Tiafoe, 3-6 7-6 (7/1) 6-2 1-2, le Belge semble avoir pris l’ascendant sur son adversaire

David Goffin a évité le piège Jiri Lehecka au premier tour en s’imposant en quatre sets 6-4 4-6 6-4 6-4 et retrouve Frances Tiafoe au second tour ce jeudi.

Le Belge devra prouver qu’il est de retour face à un joueur très puissant capable du pire comme du meilleur actuellement classé à la 27e place mondiale.

L’Américain s’est défait au premier tour du Français Benjamin Bonzi 7-5 7-5 7-6 (7/5) et a fait preuve de plus de friabilité au service qu’à l’accoutumée. Un point qui pourrait permettre à Goffin de faire la différence.

Placé sur le Court Simonne-Mathieu, David Goffin retrouvera un stade un peu plus grand et qui devrait permettre à plus de supporters belges de se masser dans les tribunes après un premier tour joué sur l’anecdotique court numéro 11.

La rencontre est à suivre aux alentours de 12h30 sur Tipik.