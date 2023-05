Favori du tournoi avec Novak Djokovic, Carlos Alcaraz avait vécu un premier tour très tranquille. Ce mercredi, il a dû plus s’employer face au Japonais Taro Daniel (ATP 112). Pourtant largement supérieur dans la première manche, le numéro 1 mondial s’est laissé surprendre et a perdu un set pour la première fois. Beaucoup plus efficace et précis ensuite, l’Espagnol a repris sa marche en avant par la suite, ne laissant jamais son adversaire y croire vraiment.