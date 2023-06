Roland-Garros : défier Djokovic en demi-finales, "un rêve" pour Alcaraz

"Je ne vais pas dire que je suis le meilleur, mais je me sens comme un des meilleurs avec le niveau que je montre, considère le jeune Espagnol, devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem, à l'US Open. Je me sens très à l'aise dans le jeu, avec beaucoup de confiance, tennistiquement, physiquement et mentalement, je me sens très bien, et je joue du grand tennis."

Mais Djokovic est "un des meilleurs joueurs de toute l'histoire du tennis. Ça va être sa 45e demi-finale en Grand Chelem, ce chiffre dit tout, de son expérience, du tennis qu'il joue, (du fait que) c'est un roc physiquement aussi, énumère Carlitos. Ça va être un match très exigeant, très difficile, je le sais, mais je vais essayer d'oublier tout ce que ça représente et de jouer le tennis que je joue en ce moment."

"Il a toujours de la marge, je ne pense pas qu'il ne va pas tenir mon rythme, mais plutôt que je vais devoir tenir le niveau d'exigence qu'il impose à chaque point. On a tous vu le Djokovic invincible. Je vais essayer de dominer, de montrer mon jeu, mais je joue contre Djokovic, ce qui va rendre ça très compliqué", poursuit-il.