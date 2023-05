Roland-Garros : David Goffin s’incline au bout du suspense face à Hubert Hurkacz au premier tour

Le Belge rentre bien dans sa rencontre et s’offre directement deux balles de break dans le premier jeu du match sur un lob qui touche la ligne avec un peu de réussite. Mais elles sont effacées sur deux fautes du Belge. Il s’en offre tout de même une troisième sur un coup droit court croisé à la suite d’un point bien construit. Sur une faute du Polonais, Goffin empoche le premier jeu et va faire la course en tête dans la première manche.

Mais le Belge commet trop de fautes sur son deuxième jeu de service alors qu’Hurkacz élève son niveau de jeu et débreake pour revenir à 2-2. La suite du set est serrée et les deux hommes se créent quelques opportunités de breaker, sans y parvenir, jusqu’à 3 4 et un jeu un peu plus brouillon du Belge. Hurkacz en profite pour mener 3-5 et filer vers le gain de la première manche (3-6).

La perte de la première manche fait mal au Belge qui se retrouve breaké dès le 3e jeu de la deuxième manche dans un jeu où il commet à nouveau trop de fautes. Hurkacz mène 2-1. Mais Goffin n’abdique pas et réagit. Il parvient à débreaker et à revenir à 4 4. Il remporte ensuite son jeu de service et mène 0-30 mais Hurkacz parvient à recoller à 5 partout. Auteur d’un très bon jeu de service, Goffin repasse devant et s’offre une balle de set sur une grosse faute adverse : 7-5 !

Dans le troisième set, le Belge se fait peur mais sauve 3 balles de break pour prendre l’avantage. Il breake ensuite son adversaire pour mener 3-1 mais se fait breaker dans la foulée. Goffin passe complètement à côté de la fin du set, réalisant de nombreuses fautes directes, et offre des points faciles à son adversaire qui remporte le set (4-6).

Malgré ce coup dur, Goffin ne se laisse pas abattre et mène rapidement 4-1 dans le 4e set avant de légèrement douter. Le N.1 belge continue à commettre de bêtes fautes ce qui l’énerve fortement. Néanmoins, le Polonais n’en profite pas et se met lui aussi à fauter. C’est finalement Goffin qui l’emporte pour mener 5-2 et gagne ensuite facilement le service de son adversaire (6-2).

Goffin force donc un set décisif lors duquel les deux joueurs empochent tour à tour leur jeu de service… jusqu’à ce que le Polonais se réveille subitement. Il retrouve la puissance qu’il avait perdue jusqu’ici et enchaîne les coups directs pour breaker le Belge. Goffin continue de se battre malgré tout mais glisse sur le jeu de son adversaire. Il semble touché à la cheville mais se relève et revient

sur le court en trottinant. Malheureusement, les balles ne passent plus. Hurkacz confirme son break pour mener 4-2, puis 5-4 et ne tremble pas pour prendre son jeu et s’imposer en 5 sets au bout du suspense (3-6, 7-5, 4-6, 6-2, 4-6).