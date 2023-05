Roland-Garros : David Goffin est à Paris avec un deuxième entraîneur

Deux entraîneurs, cela peut paraître beaucoup, même s’ils s’entendent bien et sont sur la même longueur d’onde. Mais chacun a sa personnalité, et aura son rôle. "Germain est quelqu’un de créatif, qui a toujours plein d’idées pour essayer de faire évoluer mon jeu. Yannis va chapeauter le projet. Il a de l’expérience, et il pourrait par exemple dire : 'OK, Germain, je t’ai bien entendu, mais il serait peut-être mieux d’aller dans cette direction-là, de faire ceci ou cela'. Etablir un programme de tournois ne sera pas évident non plus, maintenant que je suis sorti du top 100. Quand on est top 30, le programme est facile à faire, il y a tous les tournois auxquels on est obligés de participer. Et on rentre partout ailleurs. Là, il faudra une vraie réflexion, et la présence de Yannis sera bénéfique. Il va un peu être le consultant, le mentor de toute la cellule".