Roland-Garros – Daniil Medvedev surpris dès le premier tour par le 172e mondial après un combat de plus de quatre heures

Première sensation à Roland-Garros ! Numéro 2 mondial, Daniil Medvedev a été battu dès le premier tour par le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172) dans une rencontre folle de plus de quatre heures au bout d’un cinquième set plein de suspense.

Après avoir remporté le Masters de Rome, une "histoire d’amitié" avait débuté entre Daniil Medvedev et la terre battue. Pour la première fois, le Russe était donc devenu un outsider sérieux sur les courts de Roland-Garros. Et le tirage au sort semblait lui avoir offert un départ en douceur. Face à lui, c’était le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172), passé par les qualifications et qui n’avait disputé qu’une rencontre dans le tableau final d’un Grand Chelem, lors de l’US Open 2020.

Inconnu du grand public et presque novice à ce stade de la compétition, le Brésilien a été épatant. Alors que Medvedev a parfaitement démarré en breakant d’entrée, son cadet a directement répliqué en égalisant et s’est même offert plusieurs occasions de breaks dans les jeux suivants. Le numéro 2 mondial a tenu jusqu’au tie-break grâce à son service mais n’a pas su serrer le jeu au moment opportun, contrairement à son adversaire qui n’a pas tremblé pour conclure la première manche sur la troisième balle de set.

Dans la seconde manche, Medvedev a raté une balle de break alors que le Brésilien en a loupé deux dans le jeu suivant. Les deux hommes se sont donc expliqués au tie-break. Après avoir loupé deux balles de set, Seyboth Wild a craqué au pire moment, offrant la manche sur une volée pourtant facile à exécuter.

La suite a été plus compliquée pour le Brésilien. Peut-être touché mentalement, il a surtout eu du mal à suivre la cadence physique du Russe et n’a pas existé dans la troisième manche, perdue 6-2. Dans le quatrième, alors que tout le monde imaginait que le match était plié, Medvedev a offert son jeu de service avec trois (!) double fautes. Reboosté, Seyboth Wild menait alors 3-0. Contre toute attente, le Brésilien a bien tenu, emmenant Medvedev dans un dernier set décisif (6-3).

Dans la dernière manche, Medvedev a directement été mené 2-0 avant de recoller au score. À 2-2, le numéro 2 mondial a de nouveau été breaké avant, une nouvelle fois, de recoller au score (3-3). Seyboth Wild ne s'est pourtant pas démonté et a breaké Medvedev pour la troisième fois avant de mener 5-3. Solide, le Moscovite a tenu sa mise en jeu pour forcer son adversaire à servir pour le match. Sous tension, Seyboth Wild n'a pas tremblé pour s'imposer 6-4 dans le dernier set, remportant le plus grand succès de sa carrière.

Arrivé à Paris comme outsider, Medvedev est donc la première grosse tête d'affiche à quitter le tournoi.