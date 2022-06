Roland-Garros : "Coco Gauff me dit qu’elle veut gagner des Grands Chelems depuis qu’elle a dix ans"

Et ces atouts-là peuvent-ils suffire, face à Iga Swiatek ?

C’est très difficile à dire, parce qu’elle va affronter la joueuse la plus forte, et de très loin. Swiatek est sur une série de victoires tellement impressionnante qu’il est dur de dire que cela va suffire. Ce qui va être nécessaire, c’est de faire un très gros match. Il va falloir bien gérer l’événement. C’est une première finale en Grand Chelem pour elle, ce qui n’est pas anodin. C’est vrai qu’elle s’y est préparée depuis très longtemps, puisque cela a été son rêve d'enfant. Elle a toujours été convaincue qu’elle y serait, mais entre le dire et y être vraiment, il y a de la marge. Je pense qu’elle aura sa chance, parce qu’Iga va être sous pression. C’est elle la favorite, il n’y a aucun doute. A Coco de la faire douter, en utilisant ses qualités. Et Dieu sait qu’elle en a, je viens de les citer.

Elle est encore très jeune, mais on perçoit sa grande maturité. Et elle garde les pieds sur terre…

Elle était préparée à cela depuis longtemps. Elle veut gagner des Grands Chelems depuis qu’elle est toute petite. Et elle est archi-convaincue qu’elle va le faire. Je l’ai connue quand elle avait dix ans. Elle est venue dans mon académie, et c’est ce qui m’avait déjà marqué à l’époque. Elle a une vision très claire de sa valeur, de ce qu’elle est capable de faire, un projet ultra-fort, beaucoup de maturité dans son discours. Elle est très étonnante. Quand on fait des résultats en étant aussi jeune, ce n’est pas par hasard, et ce n’est pas seulement parce qu’on joue bien au tennis. Il y a beaucoup plus que cela. Cette maturité, et cette stabilité émotionnelle, ce sont des choses qui comptent, et qui sont indispensables.