Roland-Garros : "Ce public français bouillant, cela peut être une galère pour les joueurs"

C’est un peu incompréhensible que Novak Djokovic soit autant pris à partie par des spectateurs, depuis le début du tournoi, même si on sait à quel point il est clivant. On avait toujours eu l’impression que ceux qui ne l’aimaient pas se taisaient. Ici, ils se manifestent. Ils semblent ne pas comprendre qu’ils rendent sans doute service au Serbe, jamais aussi fort que dans l’adversité.

Le public a été bouillant. Plus que d’habitude, peut-être. En 2023, les gens se retiennent moins, sont capables de tous les excès. Et encore une fois, on le constate aussi sur les réseaux sociaux.

Mais auparavant, des joueurs avaient déjà été pris à partie par des spectateurs. Un épisode fameux concerne le Français Henri Leconte, conspué par ses compatriotes, après sa finale perdue, en 1988. Il avait été un peu maladroit dans son discours. "J’espère que maintenant vous avez compris mon jeu" était une phrase malheureuse, mais ne méritait sans doute pas les torrents de sifflets qu’elle avait suscités.

Henri Leconte est donc bien placé, pour évoquer, 35 ans plus tard, ce public français si particulier. "Les night-sessions ont un peu changé la donne, et on le voit dans les autres Grands Chelems, où ce sont toujours des moments plus chauds. Le public de Roland-Garros est très exigeant. Il pense que le tennis est facile, et il attend toujours plus de combats. C’est un public qui peut changer du tout au tout, ce qui est moins le cas en Australie, en Angleterre, et aux Etats-Unis. Les Américains sont encore plus festifs, mais sont toujours patriotes. Tandis que nous, on peut changer. On peut encourager une star, puis encourager son adversaire, pour l’aider à battre la star. On est assez versatiles. C’est un public assez chaud, qui est capable de changer d’avis comme de chemise. C’est intéressant. Mais pour le joueur, c’est une galère…"