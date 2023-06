Roland-Garros : Casper Ruud rejoint Novak Djokovic pour sa deuxième finale d’affilée à Paris

Casper Ruud est en finale de Roland-Garros. Le joueur norvégien a battu Alexander Zverev en trois sets, 6-3, 6-4, 6-0 et 2h10 de match. Le finaliste de l’an dernier s’est montré extrêmement solide face à l’Allemand qui, quant à lui, ne s’est pas vraiment montré à la hauteur de l’événement. Ruud disputera ce dimanche sa troisième finale en Grand-Chelem en un an, la deuxième à Roland. Et après avoir rencontré Rafael Nadal l’an dernier, ce sera Novak Djokovic cette année, rien que ça.

Alexander Zverev peut malgré tout garder un bilan fort positif de cette quinzaine parisienne après sa terrible blessure contractée au même endroit l’an dernier. Il s’agissait sans doute du match de trop pour l’Allemand, donc c’était le premier gros tournoi depuis son retour à la compétition.