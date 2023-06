Roland-Garros : Carlos Alcaraz sort un passing de nulle part, Djokovic applaudit l’un des plus beaux points du tournoi

Et si c’était le plus beau point du tournoi ? Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se livrent une bataille féroce sur le Court Philippe Chatrier ce vendredi après-midi dans la première demi-finale du tournoi du Grand-Chelem parisien. Et le spectacle est au rendez-vous ! Après avoir perdu le premier set sur un unique break remporté brillamment par le Serbe, l’Espagnol ne s’est pas démonté et a remis l’ouvrage sur le métier dans la seconde manche.

En tout début de set, à 1-1, Carlos Alcaraz a sorti un énorme passing-shot de nulle part, surprenant le public, son adversaire et même lui-même à en croire son regard. Malmené dans cet échange où Novak l’a forcé à venir au filet, avant de le renvoyer en fond de court. Et alors qu’on imaginait l’Espagnol tenter un tweener pour se dépatouiller de cette situation, il a finalement réalisé un sublime passing-shot, dos au filet. Un magnifique point applaudi par Djoko lui-même. Waouh !