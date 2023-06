Roland-Garros : Carlos Alcaraz, saisi de crampes, refuse d'abandonner

C’est le choc tant attendu de ce tournoi de Roland-Garros, le match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz a pris une tournure surprenante. Alors que le Serbe avait remporté le premier set, et l’Espagnol le deuxième dans un combat à haute intensité, Carlos Alcaraz a été saisi de sérieuses crampes à 1-1, sur son service. Incapable de recommencer à jouer directement, le joueur a offert le jeu à Djoko pour bénéficier d’un traitement médical auquel les joueurs n’ont droit qu’aux changements de côté. Novak Djokovic réalisait donc le break d’une façon peu habituelle.

Des crampes qui peuvent trouver leur cause dans de la déshydratation, un manque de sels, de la fatigue, du stress…

Les jeux ont ensuite défilé et le Serbe a remporté le troisième set 6-1 en un peu plus d’une demi-heure. Ce choc a donc pris une tournure bien regrettable pour les deux joueurs et les nombreux spectateurs présents.

Les crampes ne passeront jamais complètement dans cette rencontre, perdue par l'Espagnol 3-6, 7-5, 1-6, 1-6.