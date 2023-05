Roland-Garros : Carlos Alcaraz perd un set mais se qualifie pour le troisième tour

Favori de Roland-Garros, Carlos Alcaraz a vécu sa première frayeur ce mercredi mais s’est finalement imposé en quatre manches contre le Japonais Taro Daniel 6-1, 3-6, 6-1, 6-2.

Après un premier tour passé sans encombres, Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, était opposé au Japonais Taro Daniel (ATP 112) au second tour. Un adversaire dont personne n’attendait un exploit.

Et le premier set a respecté les attentes. Alcaraz n’a laissé qu’un pauvre petit jeu à son adversaire dans une manche qui n’a duré que 32 minutes. La seconde a tout de même offert une grosse surprise. Peut-être trop confiant, Alcaraz a vu son adversaire hausser son niveau de jeu et le surprendre en prenant les trois premiers jeux du set. La suite n’a pas été bien meilleure pour l’Espagnol qui n’a pas su convertir sa seule balle de break du set et a donc perdu le premier set de sa quinzaine (6-3).

Piqué dans son orgueil, Alcaraz a alors réagi dans la manche suivante, et avec la manière. De retour en monde conquérant, le jeune Espagnol a rapidement mené 5-0 avant de conclure le set dans une copie presque parfaite de la première manche (6-1). Dans le quatrième set, Alcaraz n’a pas non plus fait dans la dentelle pour s’en sortir et remporter ce set 6-2. Au troisième tour, l’adversité montera encore d’un cran puisqu’il affrontera le Canadien Denis Shapovalov (ATP 32).