Roland-Garros : Carlos Alcaraz élimine Denis Shapovalov en trois sets

Le Murcien de 20 ans, après un premier set à sens unique, s’est retrouvé mené 1-4 dans le deuxième. Il a alors démontré toute sa détermination et a réussi à renverser son adversaire pour aligner 7 jeux, de gagner la deuxième manche et de conclure facilement.

Alcaraz, absent à l’Open d’Australie sur blessure, dispute son premier Grand Chelem de l’année. Il a déjà remporté 2023 les titres à Buenos Aires, Indian Wells, Barcelone et Madrid ce qui lui a permis de redevenir N.1 mondial le 22 mai.

Né à Tel-Aviv il y a 24 ans, Shapovalov n’avait jamais atteint le 3e tour sur la terre battue parisienne. Son meilleur résultat en Grand Chelem est une demi-finale à Wimbledon en 2021.

En huitièmes de finale, Alcaraz rencontrera Lorenzo Musetti (ATP 18/N.17), 21 ans, qui a éliminé le Britannique Cameron Norrie, 13e mondial et 14e tête de série, en trois manches : 6-1, 6-2 et 6-4 et 2 heures et 8 minutes de jeu. L’Italien n’a pas encore concédé le moindre set en trois matchs.