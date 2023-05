Roland-Garros : Bonaventure "contente de pouvoir rejouer une deuxième fois dans le tableau final"

Roland-Garros, c’est parti ! Si certains Belges se sont déjà illustrés à la Porte d’Auteuil dimanche, deux autres compatriotes font leur entrée dans le tournoi ce lundi. Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska disputent leur premier tour dans la capitale parisienne. Christophe Delstanches leur a tendu son micro pour récolter leurs premières impressions.

Après sa première participation dans le tableau final l’année dernière, Ysaline Bonaventure n’a cette fois pas eu besoin de passer par les qualifications. La Liégeoise est arrivée il y a quelques jours dans la capitale française et a pu prendre ses marques sur l’ocre parisien : "Tout se passe bien. J’ai pu me préparer quelques jours en revenant de Rabat donc tout va bien. J’ai pu m’entraîner quelques fois. Toutes les conditions sont parfaites, la météo est top donc je suis prête pour jouer mon match".

Au premier tour, elle sera opposée à la Russe Blinkova. Un premier tour abordable, mais la Belge ne va pas sous-estimer son adversaire : "On sait que tous les tours sont compliqués en Grand Chelem. C’est certain que ce n’est pas une tête de série, mais elle est en finale au tournoi de Strasbourg, donc elle est en confiance. Après, je connais mes capacités. Je sais que je peux battre beaucoup de monde donc j’espère que je vais pouvoir amener mon meilleur niveau pour le match de lundi. Je pense que je suis capable de la battre. Si je ne me sentais pas capable, ça ne vaudrait même pas la peine de monter sur le court. Je sais qu’il va falloir être solide. C’est une très bonne joueuse donc j’espère que je vais pouvoir garder mon niveau et remporter ce match".

De son côté, Maryna Zanevska est également pressée de faire son entrée dans le tournoi. Eliminée au premier tour l’année dernière en simple, elle avait brillé en double avec Kimberley Zimmermann. La paire avait atteint les quarts de finale. La Belge a forcément gardé un bon souvenir de cette édition 2022 : "J’ai vraiment un beau souvenir de l’année passée de jouer un quart de finale avec Kim. En simple, j’ai perdu au premier tour mais c’était contre un très bon adversaire. Mais cette année, c’est une autre opportunité de faire mieux. Je vais tout donner pour ça".

Faire mieux, ça risque d’être compliqué en double, d’autant que la paire n’a plus joué ensemble depuis de longs mois et les automatismes seront sans doute moins présents que chez les habituées du circuit : "Je ne joue pas beaucoup en double. La dernière fois, c’était à l’US Open l’année passée donc je n’ai pas beaucoup de matches derrière moi. Mais avec Kim, c’est toujours un plaisir de jouer. J’espère qu’on va faire mieux mais on va commencer par le premier tour d’abord. Ma priorité, c’est toujours le simple. J’essaye de jouer en double sur les Grands Chelems. Elle m’a demandé et j’ai de la chance de jouer avec elle parce que son classement est haut et c’est bon pour moi. Je pense qu’on est une bonne équipe. L’année dernière, c’était un bon résultat, mais c’était juste une fois alors on doit encore travailler".

En simple, Maryna Zanevska sera opposée à Yulia Putintseva, désormais 61e mondiale mais la Kazakhe a déjà pointé au 27e rang mondial et la tâche ne sera donc pas aisée : "On ne peut pas choisir les adversaires à un niveau comme ça. Quand tu joues un Grand Chelem, tout le monde sait jouer. Je joue contre Yulia, elle joue bien, elle se bat à fond et ce ne sera pas un match facile. Mais je ne cherche pas les matches faciles ici. Je vais essayer de tout faire pour gagner".