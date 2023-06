Roland-Garros : Avec 23 Grands Chelems, Novak Djokovic est le numéro 1 incontesté dans les chiffres

Derrière les Majeurs, le tournoi le plus important est le Masters de fin de saison qui réunit les huit premiers joueurs mondiaux. Et là aussi, Djokovic est le plus titré même s’il partage ce privilège avec Federer, et six titres. Dans les Masters 1000, autres tournois très importants du calendrier, Djokovic est le maître en la matière puisqu’il a remporté tous les tournois actuellement dans le calendrier avec un total de 38 ans, devançant les 36 de Nadal. Vainqueur de la Coupe Davis et de l’ATP Cup, Nole n’a plus qu’un manque dans son palmarès : l’or olympique. Médaillé de bronze en 2008, il garde donc une petite ligne dans son palmarès au contraire d’Andre Agassi, seul joueur à avoir remporté les six titres les plus prestigieux, mais comme Nadal qui n’a jamais remporté le Masters et Federer qui n’a pas non plus été champion olympique.

Dans cette lutte à trois, le Serbe présente également l’avantage dans les confrontations directes. Vainqueur de 54% des matches contre Federer (27/50) et de 51% face à Nadal (30/59), Djokovic a tous les éléments les plus importants statistiquement qui penchent en sa faveur. Et, au vu, de sa condition, il pourrait bien continuer à faire taire les derniers sceptiques très prochainement.