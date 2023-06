Roland-Garros : Aryna Sabalenka prend ses distances avec la guerre en Ukraine, Svitolina ne comprend pas son comportement

Concernant les photos de la joueuse avec le président biélorusse qui circulent sur internet et qui lui ont valu beaucoup de reproches : "On a joué de nombreuses Fed Cup en Biélorussie, et en fait, ils prennent des photos de nous après les matches. Rien de mal n’arrivait à l’époque en Biélorussie, en Ukraine ou en Russie. Je l’ai dit à bien des reprises, je ne soutiens pas la guerre, je ne veux pas que mon pays soit impliqué dans un quelconque conflit. Je l’ai dit bien des fois. Vous connaissez ma position, vous connaissez mon point de vue, vous avez mes réponses, j’y ai répondu déjà souvent. Je ne soutiens pas la guerre. Et je ne veux pas que le sport soit impliqué dans la politique, parce que je ne suis qu’une joueuse de tennis. Je n’ai que 25 ans. Si je voulais être une femme politique, je ne serais pas ici. Je ne veux pas être embrigadée dans la politique. Je ne veux être qu’une joueuse de tennis."

Un journaliste a demandé à la joueuse si son non-soutien de la guerre, impliquait une prise de distance vis-à-vis de Loukachenko : "Voici une question difficile, je ne soutiens pas la guerre, cela signifie donc que je ne soutiens pas Alexandre Loukachenko actuellement."

La semaine dernière, la joueuse a mal vécu que certains journalistes la questionnent sur le sujet, et ne s’était plus présentée en conférence de presse depuis lors : "J’ai eu le sentiment qu’on m’a manqué de respect. J’ai eu le sentiment que la journaliste a essayé de me prêter des propos qui n’étaient pas les miens. Je ne me suis pas sentie à l’aise. C’est juste mon ressenti, c’est tout."

La joueuse a également expliqué pourquoi elle se présentait à nouveau en conférence de presse : "Je respecte les conférences de presse, je suis toujours transparente dans mes réponses. Je m’en suis voulu de ne pas venir ici. Cela m’a empêché de dormir. J’avais beaucoup de réflexions qui me taraudaient l’esprit. J’y ai réfléchi encore et encore, parce que je vous respecte tous. Merci d’être là, de manifester un intérêt pour mon parcours. Je dois dire que je me sentais mal de ne pas venir et de ne pas participer à la conférence de presse."