Roland Garros : après des années de galère, Léolia JeanJean va de sensation en sensation en ce début de quinzaine

C’est l’une des sensations de ce début de Roland Garros. La Française Léolia JeanJean, 26 ans, s’est qualifiée pour le troisième tour en éliminant Karolina Pliskova, 8e joueuse mondiale (6-2/6-2). 227e à la WTA, elle est devenue la joueuse la moins bien classée à battre un membre du top 10 sur la terre battue parisienne depuis 34 ans. Retour sur une trajectoire atypique placée sous le sceau de la galère.

"Je ne réalise pas trop ce qui se passe. Je trouve ça juste incroyable. Je suis déjà contente d’être ici et de pouvoir jouer." Voilà les mots de la Française juste après son exploit face à la Tchèque ancienne n°1 mondiale. Il faut dire qu’il y a encore un an, Léolia JeanJean était classée au-delà de la 1000ème place mondiale sur le circuit WTA.

Considérée comme une future star du circuit féminin quand elle était âgée de 14 ans, l’ex espoir du tennis français n’a jamais vraiment su répondre aux attentes en raison de blessures récurrentes dont une triple luxation de la rotule. Mal soignée puis rechute, elle voit son rêve se briser. Elle est aussi lâchée par la Fédération française de tennis, son staff et ses sponsors. "Tout s’est arrêté brutalement. Je l’ai mal vécu. Je ne savais plus quoi faire de ma vie." confessait-elle récemment à nos confrères de Stade 2.

Sentant que sa carrière ne prenait pas la direction souhaitée, elle décide de privilégier ses études et poursuit sa scolarité aux Etats-Unis. Là-bas, elle décroche une licence de sociologie, une licence de justice criminelle et un master en finance. Si elle a toujours gardé le tennis dans un coin de sa tête, elle ne reprend le sport de haut niveau qu’à la fin de l’année 2020. Principalement active sur le circuit secondaire, Léolia JeanJean remporte son premier titre ITF en avril dernier à Calvi. Un titre qui récompense son excellent début de saison au bilan de 27 victoires pour 9 défaites et qui lui permet de remonter à la 227e place mondiale.

Des résultats qui ne passent pas inaperçus auprès des organisateurs de Roland Garros qui lui octroient une wild-card. A 26 ans, la Toulousaine participe au tout premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière et elle fait honneur à l’invitation qu’elle a reçue. Après avoir battu l’Espagnole Nurio Parrizas-Dias, elle s’offre Karolina Pliskova. Au troisième tour, elle sera opposée à la Roumaine Irina-Camelia Begu pour une place en huitième de finale. Et même si son aventure venait à se terminer, Léolia JeanJean quitterait Paris par la (grande) Porte d’Auteuil. En plus d’avoir marqué les esprits, elle est assurée de toucher au minimum un chèque de 125.000 euros. Pas mal quand on sait qu’il y a quelques mois, elle émergeait encore au RSA (revenu de solidarité active).