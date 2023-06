Roland-Garros : Alexander Zverev prend l'express de nuit pour rejoindre le 3e tour

Alexander Zverev s'est hissé au troisième tour de Roland-Garros. L'Allemand, 22e tête de série du tournoi parisien, s'est qualifié en trois sets.



Programmé en night session, Sacha n'a pas trop fait durer le plaisir. Il n'a laissé que sept jeux à son adversaire, le Tchèque Alex Molcan (6-4, 6-2, 6-1). Le match a été plié en moins de deux heures.



L'Allemand, ex-N.2 mondial, retrouve la terre battue parisienne un an après sa grave blessure en demi-finale face à Rafael Nadal. Il a rejoué pour la première fois sur le Court Philippe Chatrier depuis son abandon. Avec 16 victoires pour 14 défaites, son retour à la compétition est plutôt compliqué. Il a tout de même signé deux demi-finales à Dubaï en mars et plus récemment à Genève.



Au prochain tour, il affrontera l'Américain Frances Tiafoe (ATP 12). L'Allemand mène 6-1 dans les confrontations directes.