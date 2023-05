Roland-Garros 2023 : suivez le tournoi sur Tipik et Auvio

Cette année encore, Tipik est le diffuseur officiel de Roland-Garros. Les qualifications pour Roland-Garros ont démarré ce lundi et prendront fin ce vendredi, le 26 mai. Le tableau final se déroulera du 28 au 11 juin. Tous les jours, de 11h à 20h, suivez l’ensemble du tournoi en direct en TV et/ou sur Auvio. Vous pourrez également retrouver trois courts, non diffusés en télé, sur Auvio.

Benjamin Deceuninck, Laurent Bruwier et Olivier Gaspard commenteront le tournoi. Plusieurs consultants les accompagneront, à savoir : Olivier et Christophe Rochus, Philippe Dehaes, Didier Jacquet et Michel Bouhoulle.

Une équipe sera sur place avec Christophe Delstanches pour suivre nos joueurs belges. Christine Hanquet sera sur place pour assurer la couverture radio quotidienne dans les journaux parlés et les journaux sport. Sarah Mottard, notre reportrice digitale, sera également présente sur le terrain pour vous proposer une multitude de formats, capsules et anecdotes sur les réseaux sociaux de la RTBF.