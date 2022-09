Roi Charles III : dandy ou gentleman farmer, toujours impeccablement stylé

Pour le mariage de son fils Harry en 2018 avec Megan Markle, il portait une redingote gris perle de 1984. "Tant que je rentre dedans… je ne le porte que quelques fois par an", a-t-il expliqué dans Vogue, ajoutant qu’il ne voyait pas à son âge, comment une autre redingote pourrait être "radicalement différente".

On le voit aussi avec les deux mêmes manteaux – en tweed à double boutonnage et l’autre de couleur caramel – depuis des années.

"Ses tailleurs gardent de grandes pièces de tissu, pour éventuellement les ravauder", explique Michel Faure, auteur d’une biographie sur le nouveau roi.

L’an dernier, il s’est lancé dans la mode durable en partenariat, pour une collection capsule de luxe vendue sur internet, dessinée en Italie par six étudiants stylistes et réalisée en Ecosse par six jeunes formés aux techniques traditionnelles par son organisation caritative The Prince’s foundation.