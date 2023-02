Roglic sera "prêt" pour affronter Evenepoel au Giro : "Les chronos seront le facteur décisif"

Mais avant ce fameux Giro, le triple vainqueur de la Vuelta se présentera en Catalogne avec un record dans un coin de la tête. Il rêve de devenir le premier coureur à gagner six "petits" tours différents en World Tour. Le coureur de Trbovlje a déjà accroché le Pays basque, la Romandie, Tirreno, Paris-Nice et le Dauphiné à son palmarès. Il voudrait ajouter la Catalogne et la Suisse à sa collection. "C’est quelque chose qui m’attire et que j’essayerai de réaliser. Je pense que le Tour de Suisse aussi devrait me convenir. Mais pour différentes raisons, je n’ai jamais trouvé le temps de le faire. J’espère le faire le plus tôt possible".