Roglic en rose à Rome : "Ça aurait été une injustice de le voir perdre sur un problème mécanique" pour Gérard Bulens

"Roglic a été attentiste pendant tout ce Giro mais il était sûr de lui. Il a eu de la malchance avec ce saut de chaîne, ça aurait pu le démoraliser mais rien ne l'a perturbé, il a continué à mouliner et tout s'est bien passé. On a vécu un véritable ascenseur émotionnel avec ses équipiers qui pensaient que tout était perdu avant de fondre en larmes de joie quelques minutes plus tard. C'est une très belle image", s'est-il réjoui.

S'il y a un grand gagnant dans ce Giro, il y a aussi un grand perdant. Geraint Thomas n'est pas passé loin du sacre mais a dû s'avouer vaincu sur les pentes les plus raides vers le Monte Lussari.

"Ce n'était pas le plus grand Thomas", constate Gérard Bulens. "Il n'était peut-être pas dans sa meilleure journée. Il a peut-être vécu une mauvais nuit à cause du stress. Il faut être à 100% pour tenir tête à un Roglic qui a fait la différence dans l'ascension. On a pu le constater : il est meilleur grimpeur que Thomas. On n'avait pas cette impression jusqu'à vendredi puisqu'il n'a jamais attaqué, il semblait même un ton en dessous. Mais il s'est mis en condition de briller ce samedi. Au final, l'abeille est reine dans sa ruche".