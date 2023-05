Roger Waters, sous l’objet d’une enquête, se défend

La police allemande ayant ouvert une enquête suite au concert controversé de la tournée This Is Not A Drill à Berlin, l’ex-Pink Floyd entame sa défense via un communiqué.

Nous vous relations les critiques et controverses générées lors de l’apparition sur scène de Roger Waters en uniforme évoquant un officier nazi et son tir (avec un fusil factice) en direction des noms d’Anne Frank et de Shireen Abu Akleh sur un écran situé au-dessus de lui. Cette partie du show joué à Berlin n’était pas une nouveauté, elle est aussi présente lors d’autres concerts de cette tournée, notamment celui qui a eu lieu chez nous en Belgique tout récemment.

L’ex-Pink Floyd entame sa défense via les réseaux sociaux : "Mon récent concert à Berlin a généré des attaques de mauvaise foi de la part de ceux qui veulent me réduire au silence car ils sont en désaccord avec mes opinions politiques. "Les aspects de mon concert qui ont été mis en cause constituent clairement un message contre le fascisme, l’injustice et le sectarisme sous toutes ses formes" et toute tentative d’y voir autre chose "est malhonnête", a-t-il ajouté.