Roger Waters sort ses "Lockdown Sessions" en nouveaux formats avant son passage en Belgique

L’album le plus récent de Roger Waters, The Lockdown Sessions, va arriver en formats vinyle et cd via Sony Music le 2 juin. Celui-ci était sorti initialement en digital à la fin de l’année dernière avec six titres enregistrés lors du lockdown.

Cette collection de titres a été filmée et enregistrée chez lui entre 2020 et 2021. On y retrouve "Comfortably Numb 2022", cette version captée lors de sa tournée This is not a Drill en Amérique du Nord.

L’album a été produit par Roger Waters lui-même et Gus Seyffert. Il comporte des titres de Pink Floyd et de sa carrière solo : "Mother" et "Vera" de l’album The Wall de Pink Floyd, “Two Suns In The Sunset” et “The Gunner’s Dream” issus du dernier album de Pink Floyd avec Waters, The Final Cut, “The Bravery of Being Out Of Range” de son album solo Amused to Death, ainsi que de cette fameuse nouvelle version de "Comfortably Numb".

En décembre dernier, Roger Waters expliquait : "Notre tournée Us and Them a duré trois ans… A chaque concert, nous interprétions en rappel après "Comfortably Numb", le dernier titre du set, et c’était toujours "Mother"… Je ne me souviens pas pourquoi j’ai décidé de faire d’autres chansons ? Enfin bref, après la tournée, je me suis dit que je pourrais faire un album intéressant avec tous ces rappels… "The Encores". Oui, c’était une bonne idée ! Après, je me suis rendu en Angleterre un jeudi pour cet hommage à Ginger Baker à l’Hammersmith Odeon avec Eric Clapton. Le samedi qui a suivi, j’étais devant l’Ambassade d’Australie pour un discours en faveur de Julian Assange quand soudain, paf ! Le Covid est arrivé ! C’était pour moi le 13 mars 2020. Confinement !… […] On a décidé de mettre "Comfortably Numb" à la fin de cette collection, comme un point d’exclamation pour clore ce cercle d’amour."

Les vidéos ont été produites par Sean Evans et la photographe Kate Izor.

Roger Waters a annoncé une diffusion spéciale en direct de son concert de la tournée This Is Not A Drill à l’O2 Arena de Prague le 25 mai. Cet événement mondial sera distribué par Trafalgar Releasing dans plus de 1500 cinémas de plus de 50 pays, en partenariat avec Sony Music Entertainment.