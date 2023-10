Roger Waters s’insurge contre le documentaire qui le présente comme antisémite

Roger Waters a publié un communiqué critiquant le nouveau documentaire qui le présente comme antisémite.

Le documentaire The Dark Side of Roger Waters explore les allégations d’antisémitisme à l’encontre du cofondateur de Pink Floyd et a été publié cette semaine par le groupe de pression Campaign Against Antisemitism, basé au Royaume-Uni.

Roger Waters mentionne que les réalisateurs l’ont contacté pour un commentaire au début du mois, mais qu’il a refusé. Aujourd’hui, cependant, il a donné son avis sur le film dans un long message publié sur son site web.

"Toute ma vie, j’ai utilisé la plateforme que ma carrière m’a offerte pour soutenir des causes auxquelles je crois. Je crois passionnément aux droits de l’homme universels. J’ai toujours œuvré pour que le monde soit meilleur, plus juste et plus équitable pour tous mes frères et sœurs, partout dans le monde, indépendamment de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur nationalité, des peuples indigènes menacés par l’industrie pétrolière américaine aux femmes iraniennes qui protestent pour leurs droits", a-t-il commencé.

"C’est pourquoi je participe activement au mouvement de protestation non violent contre l’occupation illégale de la Palestine par le gouvernement israélien et contre le traitement flagrant qu’il inflige aux Palestiniens. Ceux qui souhaitent faire l’amalgame entre cette position et l’antisémitisme nous rendent un bien mauvais service à tous."

"La vérité, c’est que j’ai souvent la langue bien pendue et que je suis enclin à l’irrévérence ; je ne me souviens pas de ce que j’ai dit il y a 13 ans ou plus. Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé en étroite collaboration avec de nombreux juifs, musiciens et autres".

Il a poursuivi : "Si j’ai contrarié les deux personnes qui apparaissent dans le film, j’en suis désolé. Mais je peux affirmer avec certitude que je ne suis pas, et n’ai jamais été, un antisémite – comme peuvent en témoigner tous ceux qui me connaissent vraiment. Je sais que le peuple juif est un groupe diversifié, intéressant et compliqué, tout comme le reste de l’humanité. Beaucoup sont des alliés dans la lutte pour l’égalité et la justice, en Israël, en Palestine et dans le monde entier."

"Le film déforme et dénature totalement mes opinions sur l’État israélien et son idéologie politique, le sionisme. Il s’appuie sur une définition de l’antisémitisme qui considère que critiquer Israël est intrinsèquement antisémite et suppose que le sionisme est un élément essentiel de l’identité juive. Ces opinions, clairement partagées par le présentateur et les deux personnes interrogées, sont largement contestées par beaucoup, y compris par de nombreux Juifs."

"Le film de la CAA manipule des séquences et des citations pour servir son agenda et est gravement trompeur à bien des égards."

"En résumé, le film est un morceau de propagande peu convaincant et non apologétique qui mélange sans discernement des choses que j’aurais dites ou faites à différents moments et dans différents contextes, dans le but de me dépeindre comme un antisémite, sans aucun fondement factuel."

Les réalisateurs n’ont pas encore répondu à la déclaration de Waters.