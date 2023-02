Roger Waters ré-enregistre seul "The Dark Side of the Moon" de Pink Floyd

L’ex- Pink Floyd a révélé hier (le 8 février) qu’il avait ré-enregistré l’album mythique "Dark Side of The Moon" tout seul.

C’est au magazine The Telegraph qu’il a expliqué qu’il y travaillait "secrètement" depuis des mois et sans l’implication et la connaissance des autres membres de Pink Floyd, David Gilmour et Nick Mason. Il aurait "complètement retravaillé" les 10 titres.

En plus de Roger Waters, le seul contributeur à cette version solo est son collaborateur de longue date, Gus Seyffert, ainsi qu’un joueur d’orgue Hammond et la petite amie de Seyffert au chant.

Quand on lui a demandé pourquoi il avait pris la décision de revisiter Dark Side of the Moon, Roger Waters a répondu : "Parce qu’il y a trop peu de gens qui savent de quoi il s’agit, de ce dont je parlais à l’époque."

Une "somptueuse sortie vinyle" est prévue, toujours selon le magazine, ce qui risque toutefois d’être quelque peu compliqué au vu des relations houleuses entre les différents membres du groupe actuellement. Ce projet aurait dû voir le jour en mars mais a été reporté au mois de mai, étant donné que Roger Waters "peaufine en ce moment les enregistrements". Un concert lié à cette sortie a aussi été reporté en mai.

Le journaliste qui a écrit cet article dans le Telegraph est aussi l’une des seules personnes à avoir écouté cet album et confie qu’il est "très bon" et que la nouvelle version de "Time" est "superbe avec sa voix plus âgée".

Roger Waters ne jouerait que d’un seul instrument sur un seul titre : un "terrible solo de basse" sur "Us and Them". Il aurait aussi ajouté sa propre voix parlée sur des parties instrumentales, comme un poème sur "On the Run".

En prévision des foudres des autres membres auxquelles il s’attend, et qu’il appelle maintenant les "Faux Floyd", Roger Waters a expliqué :

C’est moi qui ai écrit The Dark Side of the Moon. Débarrassons-nous de tous ces "nous" ! Bien sûr, nous étions un groupe, nous étions quatre, mais c’est mon projet et c’est moi qui l’ai écrit donc…

Un peu plus loin dans la même interview, Roger Waters a aussi expliqué qu’il prévoyait de sortir un nouvel album solo intitulé The Bar, décrit comme "un symbole d’endroits qui acceptent les débats ouverts". En effet, Roger Waters a souvent exprimé publiquement ses opinions politiques plutôt tranchées, comme tout récemment, lors d’un Conseil de Sécurité de l’ONU.

Ce lundi 6 février, David Gilmour, autre membre de Pink Floyd, confirmait encore son inimitié envers son ancien collègue en le traitant, via des commentaires émis par son épouse, Polly Samson, de "misogyne et d’antisémite qui fait l’apologie de Poutine".

L’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, dont la pochette accueille un prisme reflétant la lumière, fête ses 50 ans. Et c’est justement cet " arc-en-ciel " qui est au cœur d’une nouvelle polémique.

Alors qu’une nouvelle version a été montrée pour célébrer l’édition anniversaire, certains fans y ont vu le signe que Pink Floyd soutient les droits de la communauté homosexuelle et ils n’ont pas apprécié cela.

L’information avait quelque peu fuité, mais a été confirmée tout récemment : Pink Floyd sort une réédition pour les 50 ans de l’iconique album The Dark Side Of The Moon, en plus d’un livre, de nouveaux clips et d’autres surprises.

Au fil des décennies, le disque est devenu un des albums les plus vendus et les plus importants de l’histoire du rock.

Ce box arrivera le 24 mars, pour les cinq décennies de la sortie officielle en Angleterre (16 mars 1973), dans une version remasterisée depuis les pistes d’origine. Avec notamment un enregistrement live qui sortira aussi indépendamment en CD et vinyle le même jour que le set complet. Ce sera d’ailleurs la première fois qu’il sera commercialisé seul.