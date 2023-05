Roger Waters (Pink Floyd) en concert à Anvers ce dimanche : l’artiste et le militant

Après cette parenthèse "The wall", Roger Waters nous replonge, sur fond de discours politiques pointant les injustices, dans les ambiances de ses albums solo que sont "Radio Kaos" et "Amused to Death".

Sur les écrans à dominante rouge sang, des messages à la mémoire de victimes innocentes s’affichent : Anne Frank, jeune adolescente assassinée dans les camps de la mort nazi et George Floyd, afro-américain tué par des policiers racistes, figurent parmi les victimes données en exemple.

Le militant Roger Waters s’attaque alors à la politique extérieure des Etats-Unis, ne manquant pas, en interprétant en mode piano/voix le titre inédit "The Bar", de demander la libération de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks.

Après cette charge militante, l’artiste nous propose un voyage dans le temps, un voyage vers la naissance de Pink Floyd. Après un " Have a Cigar", titre dénonçant les dérives de l’industrie musicale et sur lequel le jeu à la guitare de Jonathan Wilson est impressionnant de virtuosité, Roger Waters et son groupe nous jouent l’intégralité de la face B de l’album " Wish you Were Here" en racontant via des images d’archive sa première rencontre avec Syd Barrett et comment la déchéance de son ami l’a bouleversé.

Avec cette mise en abîme, "Shine on you Crazy Diamond " n’a jamais autant pris son sens en étant joué live. Avant de marquer une pause, c’est l’album "Animals " et ses références orwelliennes qui sont mis en avant avec "Sheep", titre durant lequel un mouton gigantesque survole la foule. On notera que c’est le morceau le "moins guitare" de l’album si l’on compare à "Dogs " par exemple qui a été choisi comme si l’apport de David Gilmour avait été systématiquement gommé. Cela est d’autant plus frappant que sur les images d’archives du groupe n’apparaît pas la figure d’un des plus grands guitaristes de l’histoire du rock. La rancœur est tenace. Pause.