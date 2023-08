Roger Waters partage sa nouvelle version retravaillée de "Time" de Pink Floyd

Redux est produit par l'ancien bassiste de Pink Floyd et Gus Seyffert avec un groupe de studio composé de ce dernier, Joey Waronker, Jonathan Wilson, Johnny Shepherd et Jon Carin.

Le projet coïncide avec le 50e anniversaire de l'album original, mais aucun autre membre du groupe emblématique n'y a travaillé. Roger Waters a précédemment publié une nouvelle interprétation de "Money".

Dans un communiqué, il a expliqué qu'il avait "commencé à réfléchir à ce que la sagesse d'un octogénaire pourrait apporter à une version réimaginée" de "The Dark Side Of The Moon".

"Je suis immensément fier de ce que nous avons créé, une œuvre qui peut s'asseoir fièrement à côté de l'original, main dans la main à travers un demi-siècle de temps", a-t-il poursuivi.

The Dark Side of the Moon Redux sortira le 6 octobre via SGB Music.

Roger Waters présentera l'album lors de deux concerts spéciaux au London Palladium les 8 et 9 octobre.

En mars dernier, Nick Mason, ancien membre de Pink Floyd, a révélé qu'on lui avait déjà montré plusieurs extraits de l'album à venir, qu'il a qualifié d'"absolument génial".