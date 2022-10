Roger Waters "n'en a rien à faire " d'AC/DC ou d'Eddie Van Halen

"Ca ne m’intéresse pas vraiment, même si certaines personnes adorent ça, mais je ne pourrais pas en avoir moins à faire d’AC/DC ou d’Eddie Van Halen ou de ce genre de trucs. " Qui ? " Non merci, je n’irai pas. Parce que bien sûr, je connais leurs noms. Et je suis sûr qu’Eddie est brillant et un grand et fantastique guitariste. Il y a juste que ça ne m’intéresse pas. "

Roger Waters a aussi admis " qu’il ne connait pas bien l’histoire du rock . La musique populaire ne m’intéresse pas. Je veux dire… j’en aime certains comme Bob Dylan et Neil Young, mais je ne vais pas faire une longue liste parce que ce sont à peu près les seuls qui m’intéressent."

Il a enfin profité de la rencontre avec Joe Rogan pour parler d’un livre en préparation à propos de Pink Floyd, expliquant que " ce sont des choses difficiles à écrire ".

C’est en août qu’on apprenait que le catalogue de Pink Floyd était en pourparlers pour un éventuel rachat fixé à 472.298.175 d’euros. Selon Bloomberg, le groupe serait en négociation avec différents acheteurs potentiels à propos des droits sur l’intégralité du catalogue.

Mais les derniers rebondissements médiatiques suite à l’interview qu’il a donnée le 4 octobre au magazine Rolling Stone mettent en péril cette vente colossale. Roger Waters y a fait notamment mention d’une " liste de mise à mort des ennemis de l’Ukraine ", sur laquelle il apparaîtrait , le faisant craindre pour sa vie .

Roger Waters semble faire référence à une liste qui, comme le rapporte le même magazine, a été créée par une organisation ukrainienne d’extrême droite. Le site a été condamné par la communauté internationale, bien que le gouvernement ukrainien ne l’ait pas retiré.

Nous avions évoqué le sujet dans notre résumé de l'actualité rock de la semaine plus tôt ce mois-ci: