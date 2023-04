Roger Waters : le concert de Prague dans 1500 cinémas au monde

Roger Waters a annoncé une diffusion spéciale en direct de son concert de la tournée This Is Not A Drill à l’O2 Arena de Prague le 25 mai. Cet événement mondial sera distribué par Trafalgar Releasing dans plus de 1500 cinémas de plus de 50 pays, en partenariat avec Sony Music Entertainment.

L’ancien leader de Pink Floyd a entamé la partie européenne de sa tournée This Is Not A Drill par deux concerts à l’Altice Arena de Lisbonne, au Portugal, les 17 et 18 mars.

Présenté comme sa toute première tournée d’adieu, cet événement cinématographique mondial, réalisé par Sean Evans, donnera aux fans l’occasion de voir et d’entendre son show encensé par la critique au cinéma. Décrit comme "un réquisitoire stupéfiant contre la dystopie des entreprises dans laquelle nous luttons tous pour survivre", le film rassemblera 20 chansons de Pink Floyd et de Roger Waters, dont " Us & Them ", " Comfortably Numb ", " Wish You Were Here ", " Shine On You Crazy Diamond ", " Is This The Life We Really Want ? " et le récent titre, " The Bar ".