Roger Waters, l'ex Pink Floyd était demi d’ouverture au rugby...

Roger Waters, le demi d’ouverture de la High Scholl de Cambridge, va rencontrer sur le terrain Geoff Mott, le leader d’un groupe local Geoff Mott and the Mottoes qui va le recruter pour jouer de la basse. Et dans ce groupe, il y a un autre musicien qui va l’aider à poser les bases de Pink Floyd puisque c’est Syd Barrett. Un peu plus tard, sur les bancs de la même école, il rencontrera Nick Mason.

L’histoire du Floyd, on la connaît maintenant et on sait que la séparation ne sera pas de tout repos entre Roger Waters et les autres membres. Il quitte officiellement en 1985 en envoyant une simple lettre recommandée aux membres restants du groupe ainsi qu’à la maison de disques. Pour les 40 ans du groupe, les membres poseront ensemble sur une photo en tenue de rugby prise par Storm Thorgerson, un ami d’enfance de Waters avec qui il partageait l’amour du rugby.