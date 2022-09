Roger Waters fera ses adieux à la Belgique en 2023

Le' Roger Waters : This Is Not A Drill – 2023 European Tour' n’est pas seulement la nouvelle tournée de Roger Waters, c’est aussi sa tournée d’adieu. La tournée visitera 14 pays européens, dont un passage au Sportpaleis d’Anvers le dimanche 14 mai 2023.

Le public peut s’attendre à retrouver tous les plus grands classiques de Pink Floyd et Roger Waters, dont "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" et "Is This The Life We Really Want ?". Waters interprétera également de nouveaux morceaux, comme sa dernière chanson "The Bar".

Sur scène, Waters démontre ses talents de multi-instrumentiste au chant, à la guitare, à la basse et au piano. Il sera bien évidemment accompagné de musiciens extraordinaires, tels que : Jonathan Wilson (guitare et chant), Dave Kilminster (guitare et chant), Jon Carin (claviers, guitare et chant), Gus Seyffert (basse et chant), Robert Walter (claviers), Joey Waronker (batterie), Shanay Johnson (chant), Amanda Belair (chant) et Seamus Blake (saxophone). La soirée promet d’être spectaculaire !

Tickets disponibles du vendredi 30 septembre à 10h via livenation.be.