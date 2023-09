Roger Waters dévoile le réenregistrement d’un classique de "Dark Side of the Moon'

Roger Waters a dévoilé son interprétation retravaillée de "Speak To Me / Breathe" de son prochain album, The Dark Side of the Moon Redux. Le titre comporte aussi des paroles de "Free Four" de l’album Obscured by Clouds de 1972.

Alors que le morceau d’ouverture en deux parties de The Dark Side of the Moon (1973) servait de sorte d’ouverture introduisant les sons et les motifs utilisés tout au long de l’album, la version redux semble donner le ton de la nouvelle collection de la même manière. Dans une introduction parlée, Roger Waters récite le premier couplet de "Free Four", en disant : "The memories of a man in his old age/ Are the deeds of a man in his prime", ce qui fait presque écho à sa déclaration annonçant l’album comme "la complainte d’un aîné sur la condition humaine".

Les lignes suivantes, telles que "Eighty years with luck or even less" (Quatre-vingts ans avec de la chance ou même moins), s’accordent bien avec ses commentaires initiaux sur le projet, où il rappelait vouloir "considérer ce que la sagesse d’une personne de 80 ans pourrait apporter à une version réimaginée". Puis, peut-être sciemment, le passage introductif se termine par la phrase "And everyone’s still on the run" (Et tout le monde est toujours en fuite), faisant ainsi allusion au titre suivant de l’album, "On the Run".