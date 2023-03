Roger Waters défendu par de grands noms, Rick Allen de Def Leppard attaqué dans la rue... l'actu rock de la semaine à revivre en images!

Une pétition a été lancée pour faire annuler la décision prise par le conseil municipal de Francfort d’interdire à Roger Waters de se produire dans la ville le 28 mai. Les autorités ont justifié ce refus par le "comportement anti-israélien persistant" de l’ancien leader de Pink Floyd.

Robert Smith a réussi à faire baisser les frais liés à l’achat des tickets pour les prochains concerts de The Cure. La semaine dernière, Robert Smith s’était dit dégoûté par ces coûts à charge des acheteurs, qui font considérablement monter le prix des billets.

Le batteur de Def Leppard, Rick Allen, est revenu sur l’agression dont il a été victime en Floride la semaine dernière.

Un jeune homme de 19 ans s’est jeté sur lui devant son hôtel, le faisant tomber au sol et le blessant à la tête. Il est à présent en convalescence et devrait être totalement remis bien à temps pour la date de Def Leppard en Belgique dans le cadre du Graspop Metal Meeting. Nous y verrons aussi Hollywood Vampires, le projet d’Alice Cooper et Johnny Depp, qui a sorti un premier extrait de l’album " Live In Rio " attendu pour le 2 juin

Bruce Springsteen a reçu la médaille nationale des Arts, des mains du président américain Joe Biden. Celles-ci sont remises chaque année aux personnes considérées comme ayant le plus enrichi l’héritage culturel des États-Unis.

Ed Sheeran a déjà anticipé la sortie d’un album après sa mort. Il prévoit de sortir au moins cinq autres albums au cours de sa carrière, mais aussi un disque posthume auquel il travaille déjà et qui est consigné dans son testament.

Cette semaine, c’était la grande première du Ladies Café ! Delphine Ysaye a reçu Typh Barrow, Aucklane, Charles, Catherine Graindorge, Marcella Di Troia et de BJ Scott, marraine d’honneur de l’émission à découvrir le 26 mars dès 19h.