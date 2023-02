Roger Waters de Pink Floyd et son discours à l’ONU : "l’invasion de la Russie en Ukraine : illégale mais pas injustifiée"

Roger Waters avait précédemment blâmé l’Ukraine et l’OTAN de provoquer une guerre avec la Russie. En août dernier, il déclarait, lors d’une interview plutôt musclée à CNN : "On pourrait dire que cette guerre a commencé en 2008 – elle concerne essentiellement l’action et la réaction de l’OTAN voulant pousser jusqu’à la frontière russe, ce qu’ils avaient promis de ne pas faire lorsque [le dernier dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl] Gorbatchev a négocié le retrait de l’URSS de toute l’Europe de l’Est."

Il affirmait aussi que les crimes de guerre de la Russie n’étaient que des "mensonges", tandis qu’il qualifiait le président des Etats-Unis de "criminel de guerre" : "[Joe Biden] alimente le feu en Ukraine, pour commencer, et c’est un crime énorme. Pourquoi les Etats-Unis n’encouragent-ils pas Zelensky, le président, à négocier, à écarter ce besoin de cette guerre horrible qui tue… on ne sait combien de Russes."

Suite à cela, il avouait se sentir menacé et se pensait figurer sur une " liste de mise à mort des ennemis de l’Ukraine ".

Ce lundi 6 février, David Gilmour, autre membre de Pink Floyd, confirmait encore son inimitié envers son ancien collègue en le traitant, via des commentaires émis par son épouse, Polly Samson, de "misogyne et d’antisémite qui fait l’apologie de Poutine".

On apprenait aussi hier que Roger Waters avait ré-enregistré l’album mythique The Dark Side of the Moon tout seul et secrètement, sans les autres membres restants de Pink Floyd.

Un peu plus loin dans la même interview, Roger Waters a aussi expliqué qu’il prévoyait de sortir un nouvel album solo intitulé The Bar, décrit comme "un symbole d’endroits qui acceptent les débats ouverts".