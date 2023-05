Roger Waters critiqué pour avoir mentionné Anne Frank lors d'un concert en Allemagne

Les accusations concernant les opinions antisémites présumées de Waters ont de nouveau fait les gros titres en début d'année, lorsque David Gilmour, ancien membre du groupe Pink Floyd, et sa femme Polly Samson ont qualifié le musicien d'"antisémite jusqu'à [son] cœur pourri".

À la suite de ces commentaires, Roger Waters avait publié une déclaration dans laquelle il a qualifié ces accusations d'"incendiaires et totalement inexactes" et a confirmé qu'il les "réfutait entièrement".

Il a nié à plusieurs reprises toute accusation d'antisémitisme et a expliqué que son mépris allait à Israël et non au judaïsme. Il a également accusé Israël d'"abuser du terme antisémitisme pour intimider des gens comme moi et les contraindre au silence".

L'avenir des dates prévues en Allemagne ayant été remis en question cette année, deux pétitions ont été lancées. La première demandait au gouvernement de revenir sur sa décision et de faire en sorte que le concert ait lieu comme prévu. Elle a été signée par des personnalités telles qu'Eric Clapton, Tom Morello de Rage Against The Machine et Nick Mason des Pink Floyd.