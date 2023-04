Roger Waters compte se produire à Francfort malgré l’annulation de son concert par la municipalité

Roger Waters affirme qu’il a toujours l’intention de se produire à Francfort, bien que son concert ait été annulé par le conseil municipal de la ville pour cause d’allégations d’antisémitisme.

Le concert devait avoir lieu à la Festhalle le 28 mai, dans le cadre de sa tournée This Is Not a Drill, mais il a été annulé en raison du "comportement anti-israélien persistant" présumé de l’ancien leader de Pink Floyd.

Le conseil municipal partageant 60% des parts de la salle avec le gouvernement du Land de Hesse, il a demandé l’autorisation légale d’annuler le spectacle, tout en décrivant le musicien comme "l’un des antisémites les plus connus au monde".

Le mois dernier, une pétition a été lancée contre l’annulation du concert par le conseil municipal de Francfort. Elle a été signée par Nick Mason de Pink Floyd, Tom Morello de Rage Against The Machine, Brian Eno et Eric Clapton, entre autres.

Rapidement, de nombreuses célébrités se sont rassemblées sous forme d’une pétition pour tenter de faire annuler la décision. Elle a été lancée par l’humoriste et commentatrice politique américaine Katie Halper au début du mois et a reçu le soutien de Brian Eno, Peter Gabriel, Eric Clapton, Nick Mason, batteur de Pink Floyd, Tom Morello de Rage Against The Machine, et Robert Wyatt, fondateur de Soft Machine.

Parmi les autres personnalités qui ont signé la pétition : les universitaires Noam Chomsky et Cornel West, les actrices Susan Sarandon et Julie Christie, le réalisateur Ken Loach et l’humoriste Alexei Sayle.

Aujourd’hui, Waters a déclaré qu’il "viendrait quand même" à Francfort, malgré l’annulation du concert, via un post Instagram montrant une photo de la tombe de Sophie Scholl, une étudiante allemande et militante antinazie décapitée à la guillotine en 1943 pour avoir distribué des tracts anti-guerre aux abords de l’université de Munich.