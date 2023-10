Roger Waters aurait dit à son public d’aller "se faire voir"

Roger Waters aurait dit à son public de "foutre le camp" lors d’un concert le week-end dernier (8 octobre), ce qui a incité certains fans à quitter les lieux peu de temps après.

Le concert a eu lieu au London Palladium et, au début, Roger Waters aurait informé les fans que son set serait divisé en plusieurs parties. Beaucoup s’attendaient à ce qu’il joue sa nouvelle version de The Dark Side of the Moon dès le début.

Les fans ont été surpris de le voir lire, au début du concert, des extraits de ses mémoires non publiées, Dark Side Of The Moon : Memoirs Of A Lanky Prick.

Un article paru dans Men’s Journal indique que l’artiste "est arrivé avec 15 minutes de retard sur l’horaire prévu" et "au lieu de se lancer dans les tubes, [il] a commencé à lire sur son ordinateur portable des passages de ses mémoires qui n’ont pas encore été publiées".

Le public étant mécontent du début du spectacle, Roger Waters leur aurait dit d'"aller se faire foutre". Après cela, certains fans frustrés ont commencé à partir, selon les rapports.

Les fans sur Reddit étaient partagés sur la performance. L’un d’entre eux a déclaré : "Les gens ont donc eu ce pour quoi ils ont payé, une performance de 'Redux', et en bonus un aperçu de l’esprit de ce mec qui fait le show ainsi que quelques autres chansons, dont un nouveau titre interprété dans son intégralité pour la première fois. Cela me semble être un bon moment, mais chacun est libre de ses choix", a écrit un fan.

Un autre a écrit : "Je ne pense pas qu’il ait été annoncé à l’avance que 50% du spectacle serait consacré à Roger lisant sur son ordinateur portable. Je pense qu’il était tout à fait raisonnable de supposer qu’il s’agirait d’un concert complet… Mais je pense que le public avait tout à fait le droit d’être mécontent de la première moitié du concert. Je sais que je l’aurais été."

Sur Twitter, un autre fan a ajouté : "J’ai assisté à ce concert autour du remake de Dark Side of the Moon de Pink Floyd hier soir au London Palladium avec Roger Waters et je n’ai tout simplement pas de mots pour le décrire, et pas de manière positive. Quel narcissique égocentrique il est et dire que j’ai payé cher pour le voir. C’est une leçon à retenir."

Le magazine NME a déjà pris contact avec les représentants de Waters pour un commentaire.