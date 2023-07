Roger Waters annonce "The Dark Side of the Moon Redux" en tant qu'album solo

Selon un communiqué de presse, Waters a déclaré : "La version originale de 'Dark Side of the Moon' ressemble à certains égards à la complainte d'un ancien sur la condition humaine".

Il poursuit : "Mais Dave, Rick, Nick et moi étions si jeunes quand nous l'avons faite, et quand on regarde le monde qui nous entoure, il est clair que le message n'est pas resté. C'est pourquoi j'ai commencé à réfléchir à ce que la sagesse d'une personne de 80 ans pourrait apporter à une version remaniée."

"Lorsque j'ai évoqué pour la première fois l'idée de réenregistrer l'album à Gus et Sean, nous avons tous pensé que j'étais fou, mais plus nous y réfléchissions, plus nous nous disions : "N'est-ce pas là tout l'intérêt ?"", a-t-il ajouté. "Je suis immensément fier de ce que nous avons créé, une œuvre qui peut s'asseoir fièrement à côté de l'original, main dans la main, à travers un demi-siècle."

La sortie de The Dark Side of the Moon Redux est prévue pour le 6 octobre via SGB Music.

Roger Waters avait déjà révélé qu'il travaillait sur le réenregistrement de l'album au début de l'année. Dans un article publié par The Telegraph, le journal a indiqué que la version solo de Waters de l'album rock emblématique était "secrètement" en préparation depuis des mois, sans que les autres membres de Pink Floyd ne soient impliqués ou ne le sachent.

Il a ensuite publié un extrait de 52 secondes dans lequel on le voit écouter le premier couplet d'une version retravaillée de "Us and Them" en studio. Waters a accompagné le clip d'une longue déclaration dans sa description, reconnaissant que "ce n'est pas un remplacement de l'original qui, évidemment, est irremplaçable".