Roger Waters à Anvers, Blur de retour, Rammstein et Marilyn Manson dans l'actualité de la semaine, on fait le point!

Blur est de retour avec le single "The Narcissist" et annonce le 9e album, The Ballad of Darren pour le 21 juillet , après une interruption de près de 8 ans.

L'ancien bassiste des Smiths, Andy Rourke, est décédé à l’âge de 59 ans après une longue bataille contre un cancer du pancréas.

Son ancien coéquipier Johnny Marr a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce matin, parlant de Rourke comme d’un "musicien extrêmement doué" :

Roger Waters a investi le Sportpaleis d’Anvers dimanche, au cœur de la tournée qui a déjà fait beaucoup parler d’elle, This is not a drill. Fidèle à lui-même, Roger Waters n’a pas hésité à affirmer ses opinions politiques tout au long du show, qui a néanmoins ravi les fans présents, tout comme notre collègue Dominique Ragheb qui en a ramené ses impressions, à lire ici !

Première annonce musicale pour Marilyn Manson cette semaine depuis que de nombreuses femmes l’ont accusé d’abus sexuels et physiques en 2021.

La bassiste de Måneskin, Victoria De Angelis, a expliqué que son pays d’origine, l’Italie, est encore "très conservateur" en ce qui concerne l’homosexualité, et avoir été mise dans une position inconfortable parce qu’elle sortait avec des femmes.

Un nouveau mix d’un titre controversé de Rammstein est sorti : extrait de l’album Sehnsucht, il s’agit de "Spiel Mit Mir (2023 Mix)" qui apparaîtra sur la réédition de l’album prévue pour le 9 juin. Depuis ce 17 mai, le nouveau mix sera aussi disponible avec " Du Hast", un des plus grands hits du groupe.

Après le Roots & Roses Festival, c’est depuis le Durbuy Rock festival qu’une équipe de votre radio était en direct. Nous avons pu rencontrer des auditeurs mais aussi des artistes, comme le groupe Korpiklaani en tête d’affiche, qui nous a confié vouloir changer un peu de style sur son prochain album.