Roger Taylor de Queen répond aux rumeurs selon lesquelles son fils Rufus deviendrait le nouveau batteur des Foo Fighters

Roger Taylor, de Queen a répondu aux rumeurs selon lesquelles son fils Rufus rejoindrait les Foo Fighters en tant que nouveau batteur.

Rufus Taylor – le filleul du défunt Taylor Hawkins et membre actuel de The Darkness – a joué sur scène avec les Foo Fighters lors des énormes concerts en hommage à Hawkins qui ont eu lieu l’année dernière à Londres et à Los Angeles.

Il était l’un des nombreux batteurs invités à rejoindre Dave Grohl et les autres membres des Foo Fighters lors de ces concerts émouvants, aux côtés de Travis Barker de Blink-182, Lars Ulrich de Metallica, Nandi Bushell et Shane, le fils adolescent de Taylor Hawkins.

La semaine dernière, les Foo Fighters sont revenus avec "Rescued", leur premier single depuis la mort du batteur en mars 2022. Avec ce single, le groupe a donné les détails sur son 11e album studio But Here We Are (qui sortira le 2 juin).

Le mois prochain, le groupe prendra la route pour une série de festivals et de concerts en tête d’affiche aux États-Unis. On ne sait pas encore qui sera derrière les fûts lors des prochains concerts.

Lors d’une émission sur BBC Radio 2 cette semaine, on a demandé à Roger Taylor, le batteur de Queen et père de Rufus Taylor, si les rumeurs selon lesquelles son fils pourrait prendre la relève étaient fondées. "Rufus est phénoménal", a-t-il répondu.

"Il est devenu ce grand batteur "effrayant" avec The Darkness […] Mon fils, il est juste incroyablement puissant et il est devenu très, très bon. Je ne peux pas en dire plus !"

Pressé de savoir si Rufus pourrait être sur scène avec les Foos en 2023, Roger a expliqué : "Eh bien, il joue brillamment avec eux. Il connaît tous leurs morceaux, il les connaît tous très bien."

"Il a joué 'Best of You' avec les Foo Fighters, et c’était phénoménal à Wembley, et au Forum à Los Angeles. Je ne sais pas ce qui se passe exactement maintenant".

Quant à l’impact de la disparition de Taylor Hawkins, Roger a déclaré : "Nous ne l’oublierons jamais. Je ne peux pas l’enlever de mon téléphone".

De son côté, Matt Cameron, le batteur de Pearl Jam, a récemment démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait l’intention de remplacer Hawkins à la batterie. "Pour info, les rumeurs sur internet sont fausses, je n’ai pas rejoint les Foos", a-t-il écrit sur Instagram.

Les Foo Fighters ont confirmé à la veille du Nouvel An 2022 qu’ils poursuivraient leur tournée sans Taylor Hawkins.

"Sans Taylor, nous ne serions jamais devenus le groupe que nous étions – et sans Taylor, nous savons que nous serons un groupe différent à l’avenir", pouvait-on lire dans un communiqué publié sur les médias sociaux.