Roger Simons, monstre sacré de notre patrimoine radiophonique belge

Aujourd’hui oublié du grand public, Roger Simons était dans les années 50, 60, 70 et 80 une grande personnalité de la radio. Il a laissé derrière lui une œuvre multiple d’une richesse incomparable, un patrimoine radiophonique hors du commun. Le seul du genre en Belgique francophone.

D’abord comédien et metteur en ondes d’innombrables fictions radiophoniques à succès, Roger Simons est ensuite devenu animateur et interviewer de talent au tournant des années 70, dans une émission qui marquera son époque : "Les Feux de la Rampe".

Boulimique de travail, passionné par la radio, Roger Simons a vécu mille vies… Toujours en mouvement, micro à la main et Nagra en bandoulière, en studio ou dans les salles de spectacles, à la rencontre d’une vedette, à la recherche d’une voix ou d’une ambiance qu’il pouvait enregistrer et garder pour plus tard.

Le Fantôme de la Radio vous fait écouter cette semaine quelques fragments de cette carrière extraordinaire…

