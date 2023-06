Roger Payne, l’homme qui écoutait le chant des baleines, est décédé

Le biologiste américain Roger Payne est décédé ce 10 juin 2023, il avait 88 ans. Il était notamment reconnu pour ses études consacrées au chant des baleines. Ce champ d’études devenu passion l’amènera même à produire un disque, intitulé Songs of the Humpback Whale qui rencontrera un succès international.

Roger Payne et Scott McVay sont les premiers scientifiques à travailler sur le chant des baleines et à le nommer comme tel ; et à le décrypter comme un moyen de communication et de séduction des cétacés. A la fin des années 60, ils avaient commencé à écouter des enregistrements ramenés par l’US Navy (qui cherchaient des sous-marins mais n’avaient finalement trouvé que des baleines). Et ils publient un premier article scientifique sur le sujet dans la revue "Science" en 1071.

Au-delà de leurs recherches, les deux scientifiques vont s’impliquer dans la lutte contre la chasse à la baleine. Ils diffuseront des extraits du chant des baleines devant l’assemblée des Nations-Unies, afin de sensibiliser les représentants internationaux à ce chant subtil et bouleversant. Cette découverte du chant des baleines aura un impact très important sur la prise de conscience environnementale et sur le développement de mouvements écologistes. Un moratoire interviendra dans les années 80.